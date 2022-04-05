Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Ardahan Uzkanbaş 2020'de de Survivor'da boy gösteren ve oldukça başarılı bir yarışmacı olmuştu. Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı ile ilgiler detaylar merak konusu oldu. Peki Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Ardahan'ın biyografisi...

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana’da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı. Dubai’ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye’ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan’a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.