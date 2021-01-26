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Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Baran Köse hayatı

Survivor Baran kimdir? Sorusu Survivor 2021 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına yeden yarışmacı olarak katılan Baran, dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Survivor Baran Köse hakkında merak edilenler...

Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Baran Köse hayatı

Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Survivor 2021'e yedek kadrosundan katılan Baran Köse, Gönüllüler takımında mücadele ediyor. İşte Survivor Baran Köse hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR BARAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Baran Köse, aslen Rizeli'dir ancak 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezunu olan Baran Köse, personel trainer olarak çalışıyor.

Muğla'da yaşayan Baran Köse, yaşamını Fitness eğitmeni olarak sürdürüyor. Heyecanlı bir yapıya sahip olduğunu ve, atışlarda kendine güvendiğini dile getiren Baran Köse'nin azimli, sıcak kanlı ve hayvanları seven bir yapısı olduğu söyleniyor. Bekar olan yarışmacı, çok iyi yüzme bildiğini söyledi.

Survivor 2021'e yedeklerden katılan Köse, sezonda gönüllüler takımında devam edecek.

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