Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor birincisi ödülü nedir? Survivor 2021 şampiyonluk ödülü ne kadar olacak?

Survivor birincisi ödülü nedir? Sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz arasında gerçekleşecek olan final heyecanında kazanan yarışmacı ödülünde sahibi olacak. İşte 2021 Survivor şampiyonluk ödülü

Survivor birincisi ödülü nedir? Survivor 2021 şampiyonluk ödülü ne kadar olacak?

Survivor birincisi ödülü ne olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yol da Survivor yarışmasının şampiyonu belli olacak. Survivor 2021'de finale İsmail Balaban ile Yiğit Poyraz kaldı. Halk arasında en çok smsi alan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak.

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021 şampiyonu bu akşam belli olacak. Yarışmanın birincisinin 500 bin TL üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doya Doya Moda All Star birinci kim? 25 Haziran Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi?
TELEVİZYONDoya Doya Moda All Star birinci kim? (25 Haziran)
TV Yayın akışı 25 Haziran 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 25 Haziran 2021
24 Haziran Reyting sonuçları 2021 Perşembe... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON24 Haziran reyting sonuçları açıklandı
Survivor'da kim elendi, kim gitti? 24 Haziran 2021 Survivor yarı finalistleri! İşte SMS oy sıralamasıyla elene
TELEVİZYONSurvivor'da kim elendi, kim gitti? 24 Haziran
Survivor SMS nasıl gönderilir 2021? Survivor nasıl oy verilir? Survivor SMS ile oy verme ne kadar?
TELEVİZYONSurvivor SMS nasıl gönderilir 2021?
Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Tarih açıklandı
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor?
Kahraman Babam 4. bölüm 2. fragmanı yayında! Kahraman Babam 3. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKahraman Babam 4. bölüm 2. fragmanı yayında!
Seksenler oyuncular kim? Seksenler konusu ne?
TELEVİZYONSeksenler dizisi oyuncuları ve konusu
Kazara Aşk oyuncuları kim? Kazara Aşk konusu ne? İşte Kazara Aşk hakkında merak edilenler
TELEVİZYONKazara Aşk oyuncuları kim, konusu ne?
Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler? Hız Tutkusu filmi konusu nedir?
TELEVİZYONHız Tutkusu filmi oyuncuları kimler?