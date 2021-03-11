Tövbeler Olsun oyuncuları kim?

Survivor birleşme partisi ne zaman? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da nihayet tüm yarışmacıların heyecanla beklediği hafta geldi. Birleşme haftasında birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar oynayan yarışmacılara moral ve motivasyonlarını yükseltecek ödüller veriliyor. Gözler ise Survivor birleşme partisinde...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor ekranlara yansıyan parkur mücadeleleri kadar ilgiyle takip edilen ve merak edilen konulardan biri de Survivor birleşme partisi oluyor.

Survivor Ekstra canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve birleşme partisi tarihini açıkladı.

Acun Ilıcalı, 'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.' dedi.