Survivor Bora Edin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019 Türkiye kadrosunda olan Bora Edin, ödül ve dokunulmazlık oyunlarında başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafında da destek gören Survivor Bora hakkında detalı bilgiler haberimizde

SURVİVOR BORA EDİN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.