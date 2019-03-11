Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Bora Edin ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

BORA EDİN KİMDİR?

Adı Soyadı: Bora Edin

Doğum Tarihi: 1984

Nereli: İstanbul

Burcu:

Kilosu: 76 kg

Boyu: 1,82 cm

BORA EDİN BİYOGRAFİSİ

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.