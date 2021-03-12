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Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? Survivor Çağrı Atakan Survivor'a devam edecek mi?

Survivor 2021'de Çağrı Atakan, takımının oyunu kaybetmesi sonucu Gönüllüler'in sevinç gösterisi karşısında öfkesine engel olmamaış ve sunucu Murat Ceylan'ın uyarılarına karşı sert bir tepki göstermişti. Acun Ilıcalı duruma el koyarak, Çağrı'ya ya programı bırakmasını ya da ona verilen cezayı kabul edip öfke nöbetlerine bir son vermesini istemişti. Survivor Çağrı Atakan son bölümde kararını açıkladı. Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? Survivor Çağrı Atakan Survivor'a devam edecek mi? İşte detaylar...

Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? Survivor Çağrı Atakan Survivor'a devam edecek mi?

Survivor'ın son bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Çağrı Atakan, Acun Ilıcalı'ya Survivor'a devam edip etmeyeceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Çağrı'nın gözyaşlarına boğulması seyircilere duygusal anlar yaşattı. Survivor Çağrı Atakan Survivor'a devam edecek mi?

ÇAĞRI ATAKAN SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Çağrı "Acun Bey öncelikle o gece söz alamadım. Pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden önce başka hayallerim vardı. Buraya gelmeden Çukur ailesini bıraktım geldim. Hedefim annemi gururlandırmaktı. O gece siz bana en son o lafı ettiğinizde 'Gitmen beni mutlu eder' dediğinizde annemin bunu izliyor olması nedeniyle boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Buraya gelmeden önce annem kanser olmuştu, benim yüzümden olmuştu. Annem istediği için oyunculuğa başladım. Burada olmamın sebebi annemdir. Annemi mutlu etmek için gelmiştim. Buraya gelirken sizinle abi kardeş gibi olmak istemiştim. Ancak sizin o lafınız beni çok üzdü, sabaha kadar düşündüm ve karar verdim. Bana iki yol sundunuz ya gururlu bir insan olarak gideceğim ya da gururumu kenara bırakıp kalacağım. Kararımı verdim. Kusura bakmayın Acun Bey gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu edeceğim. Burada onun için savaşmaya devam edeceğim ve onu üzecek şeyler yapmamaya gayret edeceğim."

Acun "Öncelikle şahsi bir problemim yok. Survivor'a sevdiğim insanları aldım hep. Seninle konuşma sebebim seninle ilgili ümit varsa devam edelim diyeydi. Eğer bundan sonra sorun çıkarmayacaksan devam edebilirsin. Mutlu olurum dedim ama ben bunu bir daha asla yapmayacağım diyen biri varsa o zaman devam edersen mutlu olurum. Verdiğin emeği görmüyor değilim. Unutma ki senin gerginliğin 20 kişiyi tehdit ettiği için bu bir önlemdi. Ben sana asla git demedim. Seninle her zaman abi kardeşiz. Abi kardeş arasında böyle şeyler olabilir. Seni seven bir abin senin düzelmeni istiyor. Bu konunun ana başlığı bu.

ACUN ILICALI DAHA ÖNCE ÇAĞRI'YA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı "Bir değil iki değil senin böyle kontrolü kaybettiğin olaylar silsilesi. Yabancı birini getirse bu adam olayların merkezinde diye gösteririr. Aşırı hareketler, süper gerginlik. Bu sefer ki durumda senin klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında bir şey var. Benim için burada çalışan herkes ben demek. Senin oyunda yaptığın Murat Ceylan'a karşı yapılmış hareketleri bana yapılmış sayıyorum. Olayı sakinleştirmeye çalışan sana karşı ters konuşmayan Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Kalktın bir anda sunucumuza karşı abuk sabuk laflar etmeye başladın. Bizim yapmayın etmeyin dememiz toleranslı oldığumuz anlamına gelmiyor." dedi.

Acun Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü "Net olarak söylemem gerekirse yaptığın hareketi kabul etmiyoruz benim açımdan kabul edilebilir gibi değil ben üç kere görüntüleri seyrettim sebep diye ortaya koyabileceğin bir şey yok. Yaptırımı söylüyorum bizim kararımız şöyle. Sen bundan sonraki beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu zor bir durum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şuanda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum. Murat'ın oradaki niyeti belli, ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum.Mücadele ederim diyorsan dayanırım diyorsan buna hakkın var."

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