Survivor'da final haftasına girilirken mücadele dozu her geçen gün artıyor. Bilindiği gibi geçen haftaya damga vuran eleme konseyinde Survivor'ın favori isimlerinden Nagihan Karadere'nin elenmesi izleyicileri ve yarışmacıları şok ederken, finale hangi isimlerin kalacağı merak konusu oldu. Peki Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Haziran Survivor 1. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...