Survivor Dimitra kimdir? sorusu survivro izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dimitra Vamvakousi, survivor yarışmalarında gösterdiği performans kadar, Türkiye takımındaki Hikmet'e yönelik tavırlarıyla da dikkatleri çekiyor. Dimitra, Hikmet'i beğendiğini söylemişti, Hikmet ise bu sözlere, "benim için karşılıksız sevgi" sözleriyle yanıt vermişti. Survivor Dimitra Vamvakousi hakkında detaylar haberimizde.

DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.