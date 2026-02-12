Canlı
Habertürk
Habertürk
        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Perşembe Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek ikinci eleme adayını belirleyecek. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ise yarışmacılar ada konseyinde bir araya gelecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 19:31 Güncelleme: 12.02.2026 - 19:31
        1

        Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanırken, Seda eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Perşembe Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da eleme potasına giden ilk yarışmacı Seda oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

