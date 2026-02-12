Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümü ile izleyici ile buluşuyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanırken, Seda eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Perşembe Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...