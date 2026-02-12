Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun hemen ardından ise yarışmacılar ada konseyinde bir araya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Survivor iletişim oyununu kim kazandı?" İşte Survivor 2026 dokunulmazlığı kazanan takım...
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanırken, Seda eleme potasına giden ilk yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Şubat Perşembe Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu mavi takım kazandı.