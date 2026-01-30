Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Üçüncü eleme adayının belirleneceği gecede, dokunulmazlığı kazanan takım günü kayıpsız tamamlayacak. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar zincirle varillere bağlanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 30 Ocak Cuma Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 21:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Tuğçe eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Cuma Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Seren Ay, Tuğçe eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen son isim Erkan olmuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Baba yüreği affetti
        Baba yüreği affetti
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Beşiktaş transferi açıkladı: Kristjan Asllani
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        Zelenskiy'den toprak tavizine ret
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık