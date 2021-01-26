Survivor 2021’de 3. hafta müthiş mücadelelere ve üzücü haberlere sahne oluyor. Ünlüler takımından iki yarışmacının sakatlık nedeniyle mecburi vedası üzerken Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyunundaki geri dönüşü Survivor tarihine geçti. 25 Ocak Pazartesi akşamı ise Ünlüler – Gönüllüler, verilecek güzel ödül için zor bir parkurda rekabeti doruğa çıkardı. Oyun öncesinde açıklanan ödül ise yarışmanın heyecanını daha da artırdı. Peki, Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

SURVİVOR’DA ÖDÜL NEYDİ?

Ödül oyunu öncesinde yarışmacılar ödülün açıklanmasını çok istedi. Acun Ilıcalı, ödülü açıklamadan önceden kahvaltı yapmadığını, ödülün ne olduğunu öğrenince yarışmacılarla birlikte yemek istediğini söyledi. Sonrasında günün ödülünü açıkladı. Buna göre bu akşam ödül oyununu kazanan yarışmacıların her biri dörder parça tavuk baget yiyecek.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için avantaj oyununa çıktı. Dörder erkek ve kadın yarışmacı parkurda yerlerini aldı. Oyundaki eşleşmeler şöyle oldu;

Erkekler: Batuhan - Poyraz, İsmail - Emin, Sergen - Yunus Emre, Barış - Reşat

Kadınlar: Merve - Aleyna, Melis - Ayşe, Öykü - Hanzade, Bahar - Duygu

Oyunda erkeklerde Ünlüler, Kadınlar Gönüllüler kazanınca final atışlarına geçildi. Ünlülerden İsmail, Gönüllülerden Poyraz atıcı olarak yerlerini aldı. Atışlarda tüm atışları ilk yapan İsmail oldu ve avantajı Ünlüler takımına kazandırdı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde oynanacak ödül oyunu zor bir parkurda yapıldı. Oyunda büyük bir tekerlek, bir çubuk ile iki yarışmacıyla finale kadar taşınması ve finalde belirlenen atıcı, disklerle masanın üstündeki küpleri devirmeye çalışması gerekiyordu. Bugün oyuna hızlı başlayan Gönüllüler oldu. 5-2 skoru yakalayan Gönüllüler takımı, ödülün tadımını yapma hakkını elde etti. Bu başarısını devam ettiren Gönüllüler skoru 9-3'e kadar taşıdı. Sonrasında aldıkları iki oyun ile Ünlüler takımı biraz olsun umutlandı. Fakat skor 9-5 iken parkura atıcı olarak çıkan Hanzade atışları ile ünlülerin bu umutlarını söndürdü. Gönüllüler, ödül oyununu 10-5 skorla kazandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da üçüncü haftanın dokunulmazlık oyunlarını iki takım birer kez kazandı. İlk oyunu kaybeden Gönüllülerde ada oylamasında çıkan isim Aleyna oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında gitme adayı ise İlayda oldu. Salı günü açıklanacak SMS birincileri tarafından söylenecek iki isim ile haftanın eleme adayları belli olacak.