Survivor dün kim kazandı? 2 Mart 2020 Survivor eleme adayları kimler? soruları Survivor 2020'nin son bölümünü kaçıranlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hamburger ve tost yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadelenin ardından Survivor ödül oyunu kazananı belli oldu. Ayrıca Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı ise açıklandı. İşte 2 Mart Survivor son bölüme dair detaylar ve yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CEMAL CAN'IN GÖZYAŞLARI!

Survivor'dan sakatlığı nedeniyle elenen Fatma, Gönüllüler ekibi ile vedalaşmak üzere yeniden adaya geldi. Cemal Can ile arkadaş olan Fatma'nın gözyaşları izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 2 Mart ödül oyunu yarışmasında, yarışmacılar zorlu parkurda performanslarını sergiledi. Hamburger yiyebilmek için mücadele eden iki takımdan kazanan 10'a 7 gönüllüler oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ikinci oyun ise tost için oldu. En iyi kadın ve en iyi erkek yarışmacıların yer aldığı yarışta Ünlüler kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı bu hafta Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yapılan ada konseyinde en çok oyu alan Derya eleme adayı oldu. Diğer eleme adayı ise eleme gecesinin yaşanacağı bu akşam belli olacak.