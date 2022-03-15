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Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? Survivor Semih Öztürk olayı nedir?

Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olan ve uzun bir süredir Survivor Ekstra'da yorumculuk yapan Semih Öztürk, birkaç gündür söz konusu programda yer almıyor. Peki, Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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    Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? Survivor Semih Öztürk olayı nedir?

    Survivor Ekstra Semih ayrıldı mı sorusu programı takip edenler tarafından merak edildi. Survivor Ekstra programında yer alan  Semih Öztürk'ün iki gündür koltuğunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Survivor Ekstra Semih neden yok, ayrıldı mı? 
  • 02
    Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? Survivor Semih Öztürk olayı nedir?

    SURVİVOR EKSTRA SEMİH NEDEN YOK?

    Semih Öztürk, Survivor programının hemen ardından her hafta ekrana gelen Survivor Eksta programında yorumcu olarak yer alıyor. Öztürk, yorumları ile programa damga vururken 8 Mart tarihinden beri yayınlanan bölümlerinde yer almadı. Sosyal medyada programdan ayrıldığına dair iddialar bulunsa da Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadığına dair net bir açıklama yapılmadı.
  • 03
    Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? Survivor Semih Öztürk olayı nedir?

    SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR? 

    Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Karakteri ile ekrana damga vuran yarışmacı, Öztürk günümüzde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor. Ütopya'da tanıştığı Kurretülayn Matur ile evlidir.
  • 04
    Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, ayrıldı mı? Survivor Semih Öztürk olayı nedir?

    SURVİVOR SEMİH'İN EŞİ KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

    Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır.

    2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı. Kurretülayn Matur, 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın "Ütopya" programında yarıştı. Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.

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