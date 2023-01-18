Survivor 2023 yarışması tüm hızıyla başladı. Bu sene farklı bir formatla başlayan Survivor'da Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu belirlendi. Yarışmanın başlamasıyla fenomen yarışmacılar Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına paylaştırıldı. Sosyal medya fenomeni olan Elanur Pat'ın kim olduğu gündeme geldi. İşte Survivor Elanur ile ilgili bilgiler...