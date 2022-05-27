Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusu Survivor izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da 25 Mayıs ve 26 Mayıs akşamları ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs Perşembe akşamı Mexico City'de Justien Bieber konseri ödülü için Mavi ve Kırmızı takım ter döktü. 27 Mayıs Cuma akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi verilecek. Dokunulmazlık mücadelesinin sonrasında ilk eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirlenecek. Programı büyük bir ilgiyle takip edenler "27 Mayıs Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor'da elenen yarışmacı...