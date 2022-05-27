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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 27 Mayıs eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da yeni Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücacele verecek.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da 26 Mayıs ödül oyunu heyecanı yaşanırken oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazandı. 27 Mayıs Cuma akşamı dokunulmazlık oyununun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da elenen yarışmacı...

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    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorusu Survivor izleyicilerinin gündeminde yer alıyor.  TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da 25 Mayıs ve 26 Mayıs akşamları ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs Perşembe akşamı Mexico City'de Justien Bieber konseri ödülü için Mavi ve Kırmızı takım ter döktü. 27 Mayıs Cuma akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi verilecek. Dokunulmazlık mücadelesinin sonrasında ilk eleme adayı olan isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirlenecek. Programı büyük bir ilgiyle takip edenler "27 Mayıs Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Survivor'da elenen yarışmacı...
  • 02
    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor 27 Mayıs Cuma akşamı oynanacak dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
  • 03
    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor 2022 All Star eleme adayı olup yokluk adasına giden isim 27 Mayıs akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

    Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından ilk edeme adayı olan isim de belli olacak.
  • 04
    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Programda son elenen isim Sude Burcu olmuştu. Tv 8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. 

    Eleme potasında yer alacak isimler dokunulmazlık mücadelelerinin ardından belirlenecek.
  • 05
    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    26 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da bir kez daha ödül oyunu heyecanı yaşandı. 26 Mayıs ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Oyunu kazanan takım Mexico City'de Justien Bieber konseri dinlemeye hak kazandı.

    İlk kadınlar mücadelesini 8-7'lik skorla Ünlüler takımı alırken erkekler mücadelesini 8-7 Gönüllüler takımı kazandı. En iyiler mücadelesinde 3-2'lik skorla Ünlüler takımı ödülün sahibi oldu.
  • 06
    Survivor eleme adayı kim oldu? 27 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim elendi?

    KIRMIZI TAKIM

    Adem

    Gökhan

    Sema

    Anıl

    Batuhan

    Barış

    Ayşe

    MAVİ TAKIM

    Atakan

    Nagihan

    Ogeday

    Berkan

    Hikmet

    Evrim

    Nisa

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