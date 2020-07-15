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Survivor FİNAL 2020: Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor Cemal Can mı, Barış mı?

Survivor 2020 finalinde şampiyon belli oldu. Zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2020 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Cemal Can Cansever ve Barış Murat Yağcı olmuştu. Galataport'ta canlı yayınla ekranlara gelen Survivor 2020 şampiyonu belli oldu. Peki Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor Cemal Can mı, Barış mı? İşte Survivor 2020 final bölümü...

Survivor

Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? sorusunun cevabı dün akşam yayınlanan finalle birlikte belli oldu. Survivor 2020 yarışması bu sene Ünüler ve Gönüllüler takımlarının mücadelesine sahne oldu. Survivor 2020 şampiyonu ise SMS oylamasının sonucunda belli oldu. Survivor'da aylar süren zorlu mücadelenin ardından finale kalan isimler Cemal Can Cansever ve Barış Murat Yağcı oldu. Nefes kesen yarışmada Survivor 2020 birincisini Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor 2020 şampiyonu ve final bölümüne dair tüm detaylar...

SURVIVOR 2020 FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yarı finalinde merakla beklenen sonuç Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oylama sonucunda oluşan SMS sıralamasına göre BARIŞ MURAT YAĞCI ve CEMAL CAN CANSEVEN Survivor 2020'de Büyük Finale kaldı.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU? CEMAL CAN MI, BARIŞ MI?

Survivor'da dün akşam saat 20.00'da başlayan canlı yayınla birlikte Survivor 2020'nin şampiyonu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu program Galataport'tan canlı yayınlandı. Acun Ilıcalı, SMS oylamasının sonucunda dün akşam en çok oyu alan ismi açıkladı. Survivor 2020 Türkiye şampiyonu Cemal Can Cansever oldu.

SOSYAL MEDYADA CEMAL CAN YAĞMURU!

Cemal Can'ın şampiyonluğu açıklanmasının ardından başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya uygulamalarında en çok adı geçen isimlerden biri oldu. Cemal Can'ın Instagram hesabında ise takipçi sayısı anlık artmaya başladı.

DANLA BİLİC'LE DUYGUSAL KUTLAMA

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven'in fenomen arkadaşı Danla Bilic ile sarılmaları izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Danla Bilic, arkadaşının şampiyonluğunu, "Kazanacağımız savaş yok cemom. Bugün geçen sene ilk videomuzu yayınladığımız gündü, bu sene tarih yazdık diyebilir miyiz hep birlikte" sözleriyle kutladı.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU ÖDÜLÜ

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.

SURVIVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU.

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan formatından Türk takımından Yusuf Karakaya, Yunan takımından ise Katerina Dalaka olmuştu.

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