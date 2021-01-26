Survivor 2021 yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu merak ediliyor. Var Mısın Yok Musun yarışması ile adını duyuran Hanzade, Acun Medya'da yaptığı sunuculukla tanınmıştı. Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

SURVİVOR HANZADE KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

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Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.

SURVİVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

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Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.