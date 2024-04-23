Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan Survivor ödülü hangi takım aldı?
Survivor All Star'da iletişim ödülü için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen ödül oyununda, mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için karşı karşıya gelecek. Ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle iletişim kurabilecek. İşte 23 Nisan 2024 Salı Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için ödül oyununda kıyasıya bir mücadeleye girecek. Ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle hasret giderebilecek. Peki, "Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Nisan 2024 Survivor All Star ödülü hangi takım aldı?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
23 NİSAN SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. İletişim oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Berna
Damla
Aleyna
Merve