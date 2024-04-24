SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Şarkı yarışmasında en yüksek puanı alarak birinci olan isim Özgür oldu. Buna göre; şarkı yarışmasının kazananı Özgür 26 puan alırken; Berna 24 puanla ikinci, Batuhan 20 puanla üçüncü, Ogeday ise 19 puanla dördüncü oldu.