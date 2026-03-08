Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 8 Mart 2026 Pazar Survivor elenen isim hangi yarışmacı oldu? Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

        Survivor kim elendi? 8 Mart 2026 Pazar Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da heyecan giderek artıyor. Ramazan ve Barış arasında yaşanan gerginlik ve Nagihan'ın konseydeki konuşması gündeme gelirken kritik bir akşam yaşandı. 8 Mart Pazar günü eleme düellosu ve ödül oyunu sonucu araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart 2026 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 18:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da elenen isim açıklandı. Ödül oyunu ve eleme düellosuna ilişkin araştırmalar 8 Mart Pazar akşamı itibarıyla artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor ödül oyununu kim kazandı, 8 Mart Pazar günü kim elendi?" soruları yanıtını arıyor. İşte 8 Mart Pazar 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 8 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Survivor'da eleme adayları sırasıyla; Onur Alp, Engincan, Can ve Barış.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Eleme düellosunda kaybeden isim Onur Alp oldu.

        5

        KADER KONSEYİNDE NELER YAŞANDI?

        Kader konseyinde Onur Alp elenen isim olarak açıklandı.

        6

        SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Büşra oldu.

        7

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        8

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor