Survivor'da ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi 11 Nisan Pazartesi akşamı da dokunulmazlık oyunu ile devam etti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da 11 Nisan Pazartesi akşamı haftanın son dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım ve 4.eleme adayı belli oldu. Peki, Peki, Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor'da elenen yarışmacı...