Survivor'da eleme konseyi heyecanı yaşanıyor. 15 Ocak Pazar günü tüm hızıyla başlayan Survivor'da ilk eleme bu akşam yaşanacak. Bu akşam oynanacak ödül oyununun ardından eleme konseyi gerçekleştirilecek. SMS sıralamasına göre bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. İşte 17 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen isim hakkında detaylar...