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Survivor kim elendi? 17 Ocak SMS sıralaması ile Survivor'da elenen isim

Survivor elenen yarışmacı bu akşam belli oluyor. Kıyasıya geçen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları netleşti. SMS oylamasının sonucuna göre dört eleme adayından biri Survivor'dan elenecek. Yarışmanın takipçileri Survivor kim elendi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte 17 Ocak 2023 Survivor elenen isim hakkında...

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  • Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Ocak 2023 SMS oylaması ile Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim?

    Survivor'da eleme konseyi heyecanı yaşanıyor. 15 Ocak Pazar günü tüm hızıyla başlayan Survivor'da ilk eleme bu akşam yaşanacak. Bu akşam oynanacak ödül oyununun ardından eleme konseyi gerçekleştirilecek. SMS sıralamasına göre bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. İşte 17 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen isim hakkında detaylar...
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Ocak 2023 SMS oylaması ile Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu akşam kimin elendiği henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Ocak 2023 SMS oylaması ile Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim?

    SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyunu kazananı henüz açıklanmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Ocak 2023 SMS oylaması ile Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Survivor 2023'ün ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu. 6 kişi Seçkin'in ismini yazdı. 

    1 kişi Kürşat, 2 kişi ise Berdan'ın adını yazdı. 

    Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi söylenen Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.
  • Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Ocak 2023 SMS oylaması ile Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim?

    Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti. Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayı seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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