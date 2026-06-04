Survivor kim gitti? 3 Haziran Çarşamba Survivor kim elendi?
Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, 3 Haziran Çarşamba akşamı eleme gecesine sahne oldu. Haftanın eleme adayları Murat, Deniz, Nagihan ve Sude olarak belirlenirken, eleme düellosundaki eşleşmeler de netleşti. Survivor'da eleme düellosu eşleşmelerinde Deniz-Nagihan ve Murat-Sude mücadelesi yaşandı. Peki, 3 Haziran Çarşamba Survivor kim elendi? İşte 3 Haziran Çarşamba Survivor elenen yarışmacı...
Giriş: 04 Haziran 2026 - 00:17 Güncelleme:
1
Survivor'da finale doğru geri sayım sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar adada kalabilmek için zorlu eleme düellolarında mücadele etti. Son bölümde haftanın eleme adaylarının kesinleşmesinin ardından gözler düello eşleşmelerine çevrildi. Peki Survivor kim elendi, kim gitti, eleme düellosunda kimler karşı karşıya geldi? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
2
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da haftanın eleme adayları, Murat, Deniz, Nagihan ve Sude oldu.
3
DÜELLO EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU
Eleme düello eşleşmeleri belli oldu. Eleme düellosunda Deniz-Nagihan, Murat-Sude ile mücadele edecek. Günün sonunda bir yarışmacı Survivor'a veda edecek.