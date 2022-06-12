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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada?

Survivor kaptanlık oyunu sonrası bu haftaki yeni takımlar belli oluyor. Yeni takımların belli olmasıyla Survivor 2022 All Star dokunulmazlık oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Finale adım adım yaklaşırken her bir oyun ayrı bir önem arz ediyor. Bu akşam Survivor dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan Survivor eleme adayı çıkacak. İşte 12 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...

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    Survivor kim elendi, kim potada? 12 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor elenen isim

    Survivor'da son olarak Anıl Berk Baki'nin elendiği yarışmada heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da bu akşam oynanacak kaptanlık oyununun ardından dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bir isim eleme adayı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 12 Haziran 2022 Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...
  • 02
    Survivor kim elendi, kim potada? 12 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor elenen isim

    SURVİVOR KAPTANLIK OYUNU KAZANANI KİM OLDU?

    En iyi iki süreyi yapan yarışmacılar Survivor'da yeni haftanın takımlarıın oluşturacak. Kaptanlar ve yeni takımlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.
  • 03
    Survivor kim elendi, kim potada? 12 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor elenen isim

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyunu galibi olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • 04
    Survivor kim elendi, kim potada? 12 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor elenen isim

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da yeni haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Konseyin ardından eleme adayı açıklandığında haberimiz güncellenecek. 
  • 05
    Survivor kim elendi, kim potada? 12 Haziran 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor elenen isim

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'da elenen isim 11 Haziran Cuma günü belli oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Anıl Berk Baki oldu.

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