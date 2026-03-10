Yeni haftada 2. dokunulmazlık oyununa ilişkin sorgulamalar 10 Mart Salı akşamı kapsamında hızlandı. "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 10 Mart Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 10 Mart 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...