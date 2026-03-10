Survivor 2. dokunulmazık oyununu kim kazandı? 10 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 10 Mart Salı günü gündeme geldi. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Oyunu kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Mart Salı Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu mu? İşte Survivor'da son durum...
Yeni haftada 2. dokunulmazlık oyununa ilişkin sorgulamalar 10 Mart Salı akşamı kapsamında hızlandı. "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 10 Mart Salı günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 10 Mart 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR 10 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Lina oldu.
SURVİVOR SON OLARAK KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay, Osman Can Ural.