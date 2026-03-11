Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler takım kazanırken, Nisanur eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...