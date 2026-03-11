Canlı
        Haberler Bilgi SURVİVOR KİM KAZANDI? 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı! 11 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Açlıkla mücadele eden mavi ve kırmızı takım, ödül oyununu kazanmak için mücadele edecek. Gecenin sonunda ise yarışmacılar acil durum konseyinde yüz yüze gelecek. Ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, Survivor kim kazandı? 11 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor'da ödülü kazanan takım...

        Giriş: 11.03.2026 - 18:34
        1

        Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler takım kazanırken, Nisanur eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor kim kazandı? 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Lina

        Nisanur

        4

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

        5

        SURVİVOR SON OLARAK KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.

