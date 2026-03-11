Survivor'da ödül oyunu heyecanı! 11 Mart Çarşamba Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Açlıkla mücadele eden mavi ve kırmızı takım, ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Gecenin sonunda ise yarışmacılar acil durum konseyinde yüz yüze geldi. Ödül oyununu kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, Survivor kim kazandı? 11 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor'da ödülü kazanan takım...
Survivor'da ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler takım kazanırken, Nisanur eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor kim kazandı? 11 Mart 2026 Çarşamba Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Lina
Nisanur
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR SON OLARAK KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim Onur Alp oldu.