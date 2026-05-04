        Survivor kim kazandı? 4 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Bayhan sağlık durumu nasıl, elendi mi?

        Survivor kim kazandı? 4 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da haftanın en kritik anlarından biri olan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı parkurda iki takım da son ana kadar pes etmezken, kazanan taraf performansı ve stratejik hamleleriyle öne çıktı. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyine avantajlı giderken kaybeden ekipte eleme stresi hissedilecek. Peki, Survivor kim kazandı? 4 Mayıs 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor Bayhan sağlık durumu nasıl, elendi mi? İşte detaylar...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 21:58 Güncelleme:
        1

        Survivor’da dengeleri değiştiren dokunulmazlık oyunu bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi. Zorlu etaplar ve bireysel hataların belirleyici olduğu mücadelede bir takım rakibine üstünlük kurarak haftanın en önemli ödülünü kapıyor. Dokunulmazlığı kazanan ekip rahat bir nefes alırken, kaybeden takım için ada konseyi öncesi gerilim doruğa ulaşıyor. Bunun yanında Bayhan'ın sağlık durumu da merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        2

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR BAYHAN ELENDİ Mİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" dedi.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Barış Murat Yağcı,

        Osman Can,

        Ramazan Sarı.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu. Eleme düellosu finaline kalan Barış ve Osman Can'dan biri kader konseyinde yarışmaya veda etti.Oylama sonucunda adaya veda eden isim Osman Can oldu.

        6

        BARIŞ'IN YUNAN YARIŞMACI HAKKINDA SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

        Türk - Yunan ödül oyunu sırasında Barış Murat Yağcı'nın, Yunanistanlı Survivor yarışmacısı Ariadni'yle diyalogları dikkat çekmişti. Ayrıca Yunan yarışmacı Ariadni’nin Barış Murat Yağcı hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu.İkilinin arasındaki dikkat çeken yakınlaşmaya dair konuşan Ariadni, Yağcı’nın başlangıçta kendisiyle konuşmaya çekindiğini söyledi. Açıklamalarında romantik bir detaya da değinen yarışmacı, Barış Murat Yağcı’nın kendisine bandanasını verdiğini ifade etti.

        7

        Kader konseyinde ise Barış Murat Yağcı "Eğer elenmezsem unuttuğum bazı duygular vardı, bu duyguları da bir Yunan yarışmacıyla yeniden tazeleyebildiğimi fark ettim. Eğer burada kalırsam kendisiyle görüşme fırsatı verirseniz çok minnettar olurum" açıklamalarında bulundu.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina'nın cenazesi ailesine teslim edildi

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısından bir kahreden haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti (DHA)

