Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Survivor Melis kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Melis Sezer mesleği nedir?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında mücadele eden Melis Sezer, hakkında en çok araştırma yapılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki Survivor Melis kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melis Sezer ile ilgili merak edilenler...

Survivor Melis kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Melis Sezer mesleği nedir?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da heyecan tüm hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 kişinin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Melis Sezer, Ünlüler için ter döküyor. Peki Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında?

MELİS SEZER KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 27 yaşındaki genç sporcu Melis Sezer, Türk millî tenisçidir. Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

İstanbul'da yaşayan ve 1,68 cm boyunda olan Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
GÜNDEMBazı feribot seferleri yapılamayacak
Son dakika haberi İçişleri: 5 terörist daha teslim oldu
GÜNDEMİçişleri: 5 terörist daha teslim oldu
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMJandarmadan kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı!
'Bebek sesi' tartışması kavgaya dönüştü: 4 yaralı! - Haberler
GÜNDEM'Bebek sesi' tartışması kavgaya dönüştü: 4 yaralı!
Son dakika: Husumetli olduğu kişinin iş yerini yaktı! - Haberler
GÜNDEMHusumetli olduğu kişinin iş yerini yaktı!
Yanlış anlaşılınca alarma geçildi! - Haberler
GÜNDEMYanlış anlaşılınca alarma geçildi!
Son dakika: Mayına basarak yaralanan askerden acı haber - Haberler
GÜNDEMMayına basarak yaralanan askerden acı haber
Diyarbakırlılar, Şehit Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı
GÜNDEMDiyarbakırlılar, Şehit Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı
Mührü söküp tekrar kumar oynadılar! - Haberler
GÜNDEMMührü söküp tekrar kumar oynadılar!
MSB, F-16nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı
GÜNDEMF-16'lardan eşsiz görüntü