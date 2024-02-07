SURVIVOR'DA MUSTAFA KEMAL AYRILDI MI, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Daha sonra ise Aleyna ile Nefise arasında yaşanan tartışmaya Nagihan'ın da eklenmesiyle olaylar alevlendi. Fragmanda sadece Ilıcalı'nın Nagihan'la konuşmasına yer verildi. Ancak Mustafa Kemal'in de akıbetinin ada konseyinde belli olması bekleniyor. Mustafa Kemal'in diskalifiye olup olmadığına ilişkin karar verildiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.