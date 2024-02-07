Survivor Mustafa Kemal'e ne oldu, neden yok? Survivor Mustafa Kemal Kurt diskalifiye mi oldu?
Survivor'da olay üstüne olay yaşanıyor. Tansiyonun bir an düşmediği yarışmaya Mustafa Kemal ile Merve arasındaki gerginlik damga vurdu. İkilinin tartışmasına Yunus Emre'nin de dahil olmasıyla ortalık iyice kızıştı. Sonrasında Mustafa Kemal'in dokunulmazlık oyununa çıkmaması ve konseye katılmaması "Survivor Mustafa Kemal'e ne oldu, ayrıldı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Survivor 2024 All Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacıların arasındaki gerginlik de sürüyor. Özellikle kırmızı takımda sular durulmuyor. Başarılı performansı ile adından söz ettiren Mustafa Kemal son dokunulmazlık oyununda yer almadı. Ayrıca konseye de katılmayan Mustafa Kemal'in akıbeti merak konusu oldu. İşte, "Survivor Mustafa Kemal nerede, ayrıldı mı?" sorularının yanıtına ilişkin ayrıntılar...
SURVIVOR'DA MUSTAFA KEMAL'E NE OLDU?
Survivor'ın 26. bölümündeki ada konseyinde Mustafa Kemal ve Merve'nin arasındaki gerginlik Yunus Emre'nin araya girmesiyle büyüdü. Tartışmanın ardından Survivor tarihinde bir ilk yaşandı ve konseye 15 dakika ara verilirken görüntüler yayınlanmadı.
SURVIVOR'DA MUSTAFA KEMAL KURT NEREDE?
Olayın ardından oynanan son dokunulmazlık oyununda Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan yarışmacılara sert sözler saf ederek oyunda olmayacağını söylediler. Nagihan ve Nefise sakinleşirken; Mustafa Kemal hem dokunulmazlık oyununda hem de konseyde yer almadı.
SURVIVOR'DA MUSTAFA KEMAL AYRILDI MI, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Daha sonra ise Aleyna ile Nefise arasında yaşanan tartışmaya Nagihan'ın da eklenmesiyle olaylar alevlendi. Fragmanda sadece Ilıcalı'nın Nagihan'la konuşmasına yer verildi. Ancak Mustafa Kemal'in de akıbetinin ada konseyinde belli olması bekleniyor. Mustafa Kemal'in diskalifiye olup olmadığına ilişkin karar verildiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.