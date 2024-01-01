Haberler Televizyon Survivor Nagihan kimdir, nereli? 2024 Survivor Nagihan Karadere kaç yaşında, kaç kez katıldı?

Survivor Nagihan kimdir, nereli? 2024 Survivor Nagihan Karadere kaç yaşında, evli mi? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kırmızı takımda mücadele edecek olan Survivor Nagihan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. İşte, "Survivor Nagihan Karadere kimdir, nereli, evli mi?" sorularının yanıtı ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 01.01.2024 - 18:32 facebook

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Survivor 2024 All Star programı 1 Ocak itibarıyla yeni sezona başlıyor. Daha önce 3 kez katılan emekli milli atlet Nagihan Karadere bir kez daha şampiyon olma hayaliyle mücadele edecek. Peki, 2024 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir, nereli, evli mi? İşte, Survivor Nagihan'ın hayatı...

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SURVİVOR NAGİHAN KARADERE KİMDİR? Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olan Nagihan Karadere, 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Karadere Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.