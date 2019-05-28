Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor oyuncuları bu akşam yemek oyunu için kıyasıya zorlu parkurda mücadele etti. Survivor Türkiye Yunanistan 81. bölümde oynanan ödül oyununda Dimitra ile karşı karşıya gelen Damla takımının galibiyeti için parkura çıktı. Dimitra'dan önce atışlara gelen Damla sayıyı alarak takımına galibiyeti getirdi. Kazanılan oyun sonrası Survivor'ın yıldız isimleri galibiyeti şovla kutladı...

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81. bölümünde ödül oyunu sonrası sembol mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar için büyük ödem taşoyan sembol oyununda adeta nefes kesen anlar yaşandı. Sembol oyununu kazanan takım yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 81. bölümünde eski ve yeni yarışmacılar parkurda Mykonos tatili için parkurda kıyasına mücadele etti. Dalaka ile karşı karşıya gelen Nagihan performansı ile göz doldurdu. yarışmanın ilerleyen dakikalarında Damla da Dalaka'yla baş başa giden mücadele sonrası zafer kazandı. Survivor'da tatil ödülünü Survivor yıldızları 10' a 8 kazandı. Survivor yıldızları ödül oyunu sonrası galibiyeti parkuda şov yaparak kutladı. Oyun sonrası tüm yarışmacılar aynı masada yemek yiyerek keyifli anlar yaşadı.