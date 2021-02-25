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Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü Uysal eşi kimdir? İşte hayatı

Survivor Öykü Uysal kimdir? Sorusu gündemde. Survivor Öykü yeni gelen yarışmacılar arasında yer alırken izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosuna yedek listesinden dahil olan Survivor Öykü Uysal eşi ve çocuğundan bahsetmesiyle ailesi de araştırılıyor. Peki, Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Öykü Uysal eşi kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? Survivor Öykü Uysal eşi kimdir? İşte hayatı

Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal yarıştığı ilk ödül oyununda sayı kazanarak dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler Öykü Uysal'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte Öykü Uysal hakkında detaylar...

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan dahil olan Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?

Gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu vardır. Ünlü spor hocası Özhan Uysal ile mutlu bir evliliği olan başarılı isim, güzelliğini katıldığı yarışmada da tescil ettirdi. Aynı zamanda spor salonu işleten Uysal, performansı ile de takipçilerinden tam not aldı.

Öykü Bulut Uysal'ın 3.5 yaşında Aslan adında bir çocuğu var. Öykü Uysal, kazandığı yarışları oğluna armağan ediyor.

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