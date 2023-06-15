Survivor şampiyonu belli oldu! 2023 Survivor'da final heyecanı yaşandı. Bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler konsepti ile izleyici karşısına çıkan Survivor nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Survivor'da finalist koltuğuna Nefise ve Özgür oturmaya hak kazandı. Peki, Survivor'ı kim kazandı, şampiyon kim oldu? İşte, 2023 Survivor birincisi olan isim hakkında detaylar...