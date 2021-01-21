"Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım"

Survivor 2021'e jet hızıyla uyum sağlayan, parkurun tozunu attıran Sergen Bayar merak ediliyor. Peki Sergen Bayar kimdir? Survivor Sergen kaç yaşında? İşte Sergen Bayar'ın biyografisi...

SERGEN BAYAR KİMDİR?

Sergen Bayar, 1998'de Balıkesir doğdu. Sergen Bayar, Balıkesir Ayvalıkdır. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgilidir. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadı. Enkaspor'u lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bıraktığını belirten Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.