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Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen Bayer nereli? İşte biyografisi

Survivor Sergen kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Survivor 2021 tüm hızıyla başlarken dört yeni yarışmacının gelmesiyle heyecan arttı. İzleyiciler Ünlüler takımına katılan Survivor Sergen kim? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen Bayer nereli? İşte biyografisi

Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Survivor Sergen Bayer nereli? İşte biyografisi

Survivor'da yarış hız kesmeden devam ederken Survivor'a 4 yeni yarışmacı daha katıldı. Yedeklerde yer alan Survivor Sergen, Ünlüler takımına dahil oldu. Dün yayınlanan bölümde Survivor Sergen yarışmadaki performansı ile dikkat çekti. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi.Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

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