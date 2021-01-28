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Survivor Sergen ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor Sergen kimdir? Sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor 2021 Ünlüler takımına yedeklerden gelerek performansıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor Sergen Bayar araştırılıyor. Peki, Survivor Sergen nereli? Survivor Sergen ne iş yapıyor? Sergen Bayar kimdir ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

Survivor Sergen ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da yarış hız kesmeden devam ederken Survivor'a dört yeni yarışmacı daha katıldı. Yedeklerde yer alan Survivor Sergen, Ünlüler takımına dahil oldu. Sonradan dahil olmasına rağmen Survivor Sergen yarışmadaki performansı ile dikkat çekti. Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR SERGEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi. Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

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