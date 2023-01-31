Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Zorlu parkur ve ada koşulları, yokluk adası yarışmacıları zorlamaya devam ediyor. Diğer taraftan 'Ünlüler ve Gönüllüler' arasında kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Peki, "Survivor son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 31 Ocak 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...