Survivor Turabi kaza geçirdi! "Hayat kısaymış"
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, kaza geçirdi. Çamkıran, o anlarda yaşadıklarını hastaneden çekildiği görüntüleriyle sosyal medya hesabından açıkladı.
Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi, bir süredir sessizliğini koruyordu. Tanınan ismin kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Survivor’un bilinen ismi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bir süredir Amerika California'da yaşayan Turabi Çamkıran’ın kaza geçirdiğini duyan sevenlerinden yüzlerce destek mesajı geldi.
Survivor Turabi'nin paylaşımına sevenlerinden: "Geçmiş olsun TURBO", "Sen bizim canımızsın", "Sen bunu da atlatırsın", "Güçlü kal biz seninleyiz", "Tez zamanda iyileş" yorumları geldi.
Turabi Çamkıran yaşadıklarını şu ifadelerle açıkladı:
Azraile mesaj attım; “Gel beni al!” diye. O da mesaj atmış; “Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!” diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. “Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcam. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapıcam.
Duam belli, duyan belli.” Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır."
İşte Turabi'nin paylaşımı...