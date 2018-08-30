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Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu kural ihlallerini hatırlatarak Düşes'i eleştirdi. Ancak Meghan Markle'a bu kıyafeti yakıştıranlar da az değildi. Düşes'in, smokin elbisesiyle göz kamaştırdığını dile getirenler de oldu.