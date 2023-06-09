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Haberler Gündem Eğitim Süt Asit mi Baz mı? Sütün Ph Değeri Nedir?
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Süt asit mi baz mı? Sütün Ph değeri nedir?

İnsan yaşamında ve sağlığında özel yeri olan besinlerden bir tanesi olan süt; mineral açısından oldukça zengin bir gıdadır. Çocuklukta büyümeyi ve gelişmeyi destekleyen bir besin olan süt, bunun yanında hem kemik gelişimine hem de sinir sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesine destek sağlamaktadır. Su, yağ, protein ve laktoz olmak üzere 4 temel bileşenden meydana gelen sütün ph değeri kaçtır? Süt asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Süt Asit mi Baz mı? Sütün Ph Değeri Nedir?
HABERTURK.COM

Süt, zengin bir besin kaynağı olması sebebiyle mikroorganizmaların çoğalmasına uygun bir ortamdır ve süt, olası bozulmalara karşı dikkatli saklanması ve tüketilmesi gereken bir besindir. Peki, bir süt çeşidi olan pastörize sütün ph değeri kaçtır? Sütün ph derecesi nasıl yükseltilir? İşte, tüm detaylar…

Süt Asit Mi Baz Mı?

Kimyada suda çözünme esnasında çözeltiye, artık yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; aynı işlem anında çözeltiye, hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Genel olarak asitler aşındırıcı bir özelliğe sahip ve tatları ekşi iken; bazlar daha acımtırak bir tada sahiptirler ve kaygan bir yapıdadırlar.

Peki, önemli bir besin kaynağı olan süt asit mi baz mı? Sütün laktik asit bakterileri başta olmak üzere asit üreten birtakım bakterilere sahip olması, onun asit oranını arttırmaktadır. Bu bilgiden hareketle süt, asit özelliği taşıyan bir madde olması sebebiyle asidik maddeler arasında yer almaktadır.

Sütün Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini görebilmek için yapılan ölçüme ph derecesi ya da potansiyel hidrojen; bu ölçümler neticesinde hazırlanmış olan listeye ise ph çizelgesi adı verilmektedir. Yapılan ölçümler neticesinde maddeler, 0 ile 14 arasında bir değer alırlar ve bu değer o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu göstermektedir. Bu değerlerden 0 ile 7 arasında olan maddeler asit; 7 ile 14 arası olan maddeler ise baz olarak değerlendirilirler.

Peki, sütün ph derecesi kaçtır? Sütün ne sütü olduğuna bağlı olarak, ph değeri değişse de sütlerin ortalama ph derecesi 6,5 civarındadır. Bu veri de sütün asidik özellikler taşıyan bir madde olduğunu bizlere göstermektedir.

Pastorize Sütün Ph Değeri Kaçtır?

Yeni ve taze sağılmış sütlerin içinde yer alan zararlı mikroorganizmaların yok edilmesi maksadıyla ışıl işleme tabi tutulmasına pastörizasyon, bu yolla elde edilen süte ise pastörize süt adı verilmektedir. Sütün kısa bir süre içinde ısıtılması ve sonra tekrar soğutulması şeklinde elde edilen bu sütlerin raf ömürleri sınırlı olduğu için halk arasında günlük süt olarak da bilinmektedir.

Peki, pastörize sütün ph değeri kaçtır? Pastörize sütlerin ph dereceleri çiğ sütlerin ph derecesine oldukça yakındır. Pastörize sütlerin ph derecesi 6.5 ile 6.7 arasındadır.

Ekşimiş Süt Asit Mİ Baz Mı?

Çiğ sütün asitleştirilmesi yöntemiyle elde edilen çiğ süte, ekşi süt adı verilmektedir. Süte yüklenen bu asitle, sütün tadının ekşi olması sağlanır ve aynı zamanda sütün kalınlaşması ve pıhtılaşmasına sebep olan zararlı maddelerin üremesi engellenmiş olur. Kültürlenmiş süt olarak bilinen bu süt türü, raf ömrünün uzun olmasıyla da bilinmektedir. Peki, ekşimiş süt asit mi baz mı? Yapılan tanımından da anlaşılacağı üzere bu asitleştirilme yöntemi sütün asidik yapısını arttırmaktadır ve dolayısıyla ekşimiş süt asitler arasında yer almaktadır.

Sütün Ph Değeri Nasıl Yükseltilir?

Formaldehit gazının çözeltisine verilen bir isim olan formalinin çiğ süte katılması, sütün asitliğinin yükselmesine, dolasıyla da sütün ph değerinin artmasına neden olmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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