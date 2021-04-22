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Süt üreticilerine 2021-2022 yıllarında yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu

Süt üreticilerine 2021-2022 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

Süt üreticilerine 2021-2022 yıllarında yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu
AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken, 2021-2022 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belli oldu.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendeciler ile süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden faydalanabilecek.

Ürettiği çiğ sütü Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) doğrudan veya üyesi olduğu üretici örgütü üzerinden satan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

KESİNTİ ORANLARI

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına yatırılacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Tarım ve Orman Bakanlığının 2021-2022 bütçesinden hayvancılık desteklemeleri için ayrılan ödenekten sağlanacak.

Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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