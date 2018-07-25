Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı. Binanın 2005 yılındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta binanın üç katlı olduğu dikkat çekiyor. Bina dün yıkılırken dört katlıydı.

Yıkılan binanın bulunduğu Sütlüce Mahallesi, Beyoğlu’nun Haliç sınırını oluşturuyor. Mahalle eskiden gecekondularla doluyken, Haliç’in temizlenmesinden sonra, özellikle İmrahor Caddesi’nin çehresi değişti. Üniversiteler, okullar, Miniatürk, yürüyüş alanlarıyla mahalledeki arsaların değeri arttı. Bu durum bir inşaat döngüsünü de beraberinde getirdi.

YIL 2005 ÜÇ KATLI



Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, yıkılan kaçak binanın 13 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Belediye kayıtlarına göre 1994'te yapılan binanın 2005'te üç katlı olduğu görülüyor. 24 yıllık bina yıkılırken dört katlıydı.

İmrahor Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda başlayan inşaat çalışması, hemen üstteki Fuadiye Sokak sakinlerini rahatsız etti. Zira binaların bir çoğu temelsiz yapılmıştı. Temel kazma çalışmaları derinlere indikçe, üstteki binalarda çatlaklar oluştu. Çatlayan binalardan biri de Emin Ertürk ve ailesinin sahip olduğu 4 katlı apartmandı. 1994 yılında yapılan bina kaçaktı ve neredeyse hiç temeli yoktu. Yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştu. Mehmet Ertürk gidip inşaatı yapanlarla görüştü. Binasında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Ancak kendi iddiasına göre kimse ilgilenmedi.





"RİSKLİLERE DE İMAR AFFI"



Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu, imar affının tüm binalara verildiğini, bunun büyük bir risk taşıdığını söyledi. Ali Hacıalioğlu, “İmar affı kaçağı olan, projeye aykırı olan ya da kaçak tüm binalar için getirildi. Bina güvenliği test edilmeden bu başvurular alınıyor. İstanbul’da tapu sorunu olan çok bina var. Denetimsiz yapıdan güvenli olmasını nasıl beklersiniz. Bu yapıların tamamı risktir” dedi.





TMMOB: BU OLAYLARA DAHA SIK RASTLANACAK



TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Tuna, Sütlüce’de 1994 yılında yapılan, ruhsatsız ve iskansı binanın, arka tarafında kontrolsüz yapılan hafriyat çalışmasında gerekli önlemler alınmayınca aşırı yağmurun tetiklemesiyle altındaki toprağın kayarak yıkıldığını söyledi. Nusret Tuna, binanın yıkılmasıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: “Bir yerde inşaatı faaliyeti yapılıyor, yandaki bina çatladı deniliyor. Bu olay sürekli yaşanıyor. Çünkü mühendislik ve teknik değerlere önem verilmiyor. Ayrıca son günlerdeki yapı ruhsatlarındaki mühendis ve mimarların ıslak imzalarının istenmeyip kaldırılması sonucu bu olaylara daha çok rastlanacak. Eğer mühendislik önlemleri alınarak inşaata başlansaydı, böyle bir olay yaşanmazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ