Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcular!

Cristiano Ronaldo'nun Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferinin ardından adeta atağa geçen Suudi Arabistan futbolu astronomik bedeller ile kadrosuna yıldızları katmaya devam ediyor. Dünyanın en ünlü futbolcularını renklerine bağlamak için harekete geçen Suudi Arabistan, böylece ülkenin tanıtımını da yapmayı planlıyor.

Suudi Arabistan son dönemde uluslararası yatırımlar yapmaya başladı. Türkçesi 'Kamu Yatırım Fonu' olan Public Investment Fund (PIF), Suudi Arabistan hükümetine ait olan ve ülkenin ekonomik çeşitlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik gibi hedefleri desteklemek için kullanılan bir finansal araç.

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HANGİ KULÜPLER YATIRIM YAPACAK?

PIF, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'nun yüzde 70 hissesine sahip. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, aynı zamanda Premier Lig'in köklü ekiplerinden biri olan Newcastle United'ın da sahibi. Kulübün hisselerinin yüzde 80'i Suudi konsorsiyumun elinde. PIF'in Suudi Arabistan'ın önde gelen dört kulübünü finanse edeceği belirtiliyor.

PIF'in Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal ve Al Nassr'ın hisselerinin yüzde 75'ini kontrol edeceği, yüzde 25'lik kısmına ise kar amacı gütmeyen bir kuruluşun sahip olacağı kaydediliyor.