Suudi Arabistan'ın, İran'ın Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan karasularındaki "ihlallerine" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda protesto notası verdiği bildirildi. AA'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan İran'ın, Basra Körfezi'nde Suudi Arabistan'a ait karasularında petrol platformlarının olduğu yasaklı bölgeleri "ihlal etmesi" nedeniyle BM Genel Kurulu'nda protesto notası verdi.

1968 YILINDA İMZALANAN ANTLAŞMA HATIRLATILDI

Ayrıca Suudi Arabistan'ın İran'dan, iki ülke arasında 1968 yılında imzalanan anlaşma gereğince belirlenen deniz sınırına yönelik ihlallerine son vermesini istediği kaydedildi. Suudi Arabistan BM Daimi Temsilcisi Abdullah bin Yahya el-Muallimi, İran hükümetine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulan protesto notalarına rağmen İran'a ait teknelerin, devamlı bir şekilde ihlallerini gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da ilgili makamların bu ihlaller karşısında gereken önlemleri aldığını belirten Muallimi, "Bu ihlaller neticesinde ortaya çıkacak herhangi bir zararın tüm sorumluluğunun Tahran yönetimine ait olduğunu" vurguladı. İran'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.