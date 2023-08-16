Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İngiltere Suudi Arabistan, Newcastle United'ın sahasında maç yapacak - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan, Newcastle United'ın sahasında maç yapacak

        Suudi Arabistan Milli Takımı, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sahasında iki maç oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suudi Arabistan, Newcastle'da maç yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sahasında iki hazırlık karşılaşması oynayacak.

        Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında 8 Eylül'de Kosta Rika, 12 Eylül'de ise Güney Kore ile özel maça çıkacak.

        İki karşılaşmaya da İngiltere'nin Newcastle kentindeki St James' Park ev sahipliği yapacak.

        Newcastle United Kulübü, 2021'de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!