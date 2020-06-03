Reuters'a konuşan kaynaklar kesintiye uyum sağlayamayan ülkeler üzerindeki baskının arttığını söylüyorlar. OPEC içinden bir kaynak "Kesintileri uzatmaya yönelik bir anlaşma kesintilere henüz tam olarak uyum sağlamayan ülkelerin fazla üretimi dengelemek için üretimi önümüzdeki aylarda ne kadar azaltacaklarına bağlı" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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