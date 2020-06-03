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Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretiminde kesinti yapma konusunda uzlaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) fiili lideri Suudi Arabistan ve OPEC üyesi olmayan ancak OPEC ile birlikte hareket eden Rusya mevcut kesintileri bir ay daha uzatma konusunda anlaştı

petrol üretiminde kesinti
Reuters

Reuters'a konuşan kaynaklar kesintiye uyum sağlayamayan ülkeler üzerindeki baskının arttığını söylüyorlar. OPEC içinden bir kaynak "Kesintileri uzatmaya yönelik bir anlaşma kesintilere henüz tam olarak uyum sağlamayan ülkelerin fazla üretimi dengelemek için üretimi önümüzdeki aylarda ne kadar azaltacaklarına bağlı" dedi.

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