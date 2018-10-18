26 aracın nerelere gittiği tek tek inceleniyor

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. 3 gün önce Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü.

Polis dün de Türkiye'den kaçar gibi ayrılan Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin rezidansında inceleme yaptı. Konutta ve bahçede yapılan aramalar geç saatlere kadar sürdü.

O GÜN 26 ARAÇ ÇIKMIŞ

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamera kayıtlarında o gün konsolosluktan çıkan araçlardan bazıları sokaklarda tur atıp yine konsolosluğa döndüğü yer alıyor. Bu araçların kafa karıştırmak için tur attığını düşünen polis, o gün konsolosluktan çıkan 26 aracın tümünü incelemeye aldı. İddiaya göre, bir aracın Yalova'daki çiftliğe, bir aracın ise Belgrad Ormanları'na gittiği tespit edildi. Polis Kaşıkçı'nın cesedini bulmak için tüm bölgeyi arıyor. Bölgede kazı çalışması yapılması bekleniyor

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